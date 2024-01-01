История обменного курса белорусский рубль–доллары Соломоновых островов

Обменный курс белорусский рубль/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 2,520, отражая изменение в размере -0.701% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.008% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,540, и минимумом, равным 2,510, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.