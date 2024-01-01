История обменного курса белорусский рубль–российские рубли

Обменный курс белорусский рубль/российские рубли сейчас составляет 27,032, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.805% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 27,107, и минимумом, равным 26,758, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.488% увеличение стоимости.