История обменного курса белорусский рубль–сербские динары

Обменный курс белорусский рубль/сербские динары сейчас составляет 32,872, отражая изменение в размере 0.437% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/сербские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 32,942, и минимумом, равным 32,718, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.334% уменьшение стоимости.