История обменного курса белорусский рубль–катарские риалы

Обменный курс белорусский рубль/катарские риалы сейчас составляет 1,115, отражая изменение в размере 0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.016% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/катарские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,116, и минимумом, равным 1,113, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.138% увеличение стоимости.