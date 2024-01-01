История обменного курса белорусский рубль–парагвайские гуарани

Обменный курс белорусский рубль/парагвайские гуарани сейчас составляет 2 310,460, отражая изменение в размере 0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.242% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 310,930, и минимумом, равным 2 301,040, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.201% уменьшение стоимости.