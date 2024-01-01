История обменного курса белорусский рубль–польские злотые

Обменный курс белорусский рубль/польские злотые сейчас составляет 1,205, отражая изменение в размере 0.438% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.364% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/польские злотые колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,205, и минимумом, равным 1,191, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.