История обменного курса белорусский рубль–пакистанские рупии

Обменный курс белорусский рубль/пакистанские рупии сейчас составляет 85,091, отражая изменение в размере 0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.246% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 85,324, и минимумом, равным 84,910, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.304% увеличение стоимости.