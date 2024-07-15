История обменного курса белорусский рубль–филиппинские песо

Обменный курс белорусский рубль/филиппинские песо сейчас составляет 17,833, отражая изменение в размере 0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 17,908, и минимумом, равным 17,794, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.200% увеличение стоимости.