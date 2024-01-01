История обменного курса белорусский рубль–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс белорусский рубль/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 1,180, отражая изменение в размере 0.036% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,180, и минимумом, равным 1,177, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.144% увеличение стоимости.