История обменного курса белорусский рубль–перуанские новые соли

Обменный курс белорусский рубль/перуанские новые соли сейчас составляет 1,143, отражая изменение в размере 0.426% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.685% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,151, и минимумом, равным 1,135, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.572% уменьшение стоимости.