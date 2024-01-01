История обменного курса белорусский рубль–панамские бальбоа

Обменный курс белорусский рубль/панамские бальбоа сейчас составляет 0,306, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/панамские бальбоа колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,306, и минимумом, равным 0,305, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.143% увеличение стоимости.