История обменного курса белорусский рубль–норвежские кроны

Обменный курс белорусский рубль/норвежские кроны сейчас составляет 3,311, отражая изменение в размере 0.991% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.952% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3,316, и минимумом, равным 3,272, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.466% уменьшение стоимости.