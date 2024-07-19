История обменного курса белорусский рубль–никарагуанские кордобы

Обменный курс белорусский рубль/никарагуанские кордобы сейчас составляет 11,269, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 11,287, и минимумом, равным 11,239, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.422% увеличение стоимости.