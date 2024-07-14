История обменного курса белорусский рубль–нигерийские найры

Обменный курс белорусский рубль/нигерийские найры сейчас составляет 493,081, отражая изменение в размере 1.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.431% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 505,784, и минимумом, равным 474,618, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.747% уменьшение стоимости.