История обменного курса белорусский рубль–мозамбикские метикалы

Обменный курс белорусский рубль/мозамбикские метикалы сейчас составляет 19,437, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.200% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 19,483, и минимумом, равным 19,433, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.186% уменьшение стоимости.