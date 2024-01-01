История обменного курса белорусский рубль–малавийские квачи

Обменный курс белорусский рубль/малавийские квачи сейчас составляет 529,782, отражая изменение в размере 0.167% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 530,553, и минимумом, равным 528,015, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.456% увеличение стоимости.