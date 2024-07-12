История обменного курса белорусский рубль–мальдивские руфии

Обменный курс белорусский рубль/мальдивские руфии сейчас составляет 4,646, отражая изменение в размере 0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.527% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 4,719, и минимумом, равным 4,644, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.325% уменьшение стоимости.