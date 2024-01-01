История обменного курса белорусский рубль–маврикийские рупии

Обменный курс белорусский рубль/маврикийские рупии сейчас составляет 14,244, отражая изменение в размере 0.044% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.827% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 14,972, и минимумом, равным 14,222, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.139% увеличение стоимости.