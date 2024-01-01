История обменного курса белорусский рубль–монгольские тугрики

Обменный курс белорусский рубль/монгольские тугрики сейчас составляет 1 036,910, отражая изменение в размере 0.400% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.025% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1 038,080, и минимумом, равным 1 032,520, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.378% увеличение стоимости.