История обменного курса белорусский рубль–македонские денары

Обменный курс белорусский рубль/македонские денары сейчас составляет 17,247, отражая изменение в размере 0.235% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.274% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/македонские денары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 17,327, и минимумом, равным 17,198, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.301% уменьшение стоимости.