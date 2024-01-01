История обменного курса белорусский рубль–молдавские леи

Обменный курс белорусский рубль/молдавские леи сейчас составляет 5,391, отражая изменение в размере -0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.581% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 5,434, и минимумом, равным 5,389, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.