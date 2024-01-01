История обменного курса белорусский рубль–марокканские дирхамы

Обменный курс белорусский рубль/марокканские дирхамы сейчас составляет 3,000, отражая изменение в размере -0.206% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.117% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3,010, и минимумом, равным 2,994, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.211% уменьшение стоимости.