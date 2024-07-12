История обменного курса белорусский рубль–либерийские доллары

Обменный курс белорусский рубль/либерийские доллары сейчас составляет 59,643, отражая изменение в размере 0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/либерийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 59,656, и минимумом, равным 59,463, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.176% увеличение стоимости.