История обменного курса белорусский рубль–шри-ланкийские рупии

Обменный курс белорусский рубль/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 92,881, отражая изменение в размере 0.076% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.366% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 92,976, и минимумом, равным 91,855, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.297% увеличение стоимости.