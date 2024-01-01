История обменного курса белорусский рубль–ливанские фунты

Обменный курс белорусский рубль/ливанские фунты сейчас составляет 27 360,700, отражая изменение в размере -0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/ливанские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 27 382,400, и минимумом, равным 27 317,000, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.143% увеличение стоимости.