История обменного курса белорусский рубль–лаосские кипы

Обменный курс белорусский рубль/лаосские кипы сейчас составляет 6 772,140, отражая изменение в размере -0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/лаосские кипы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 6 776,870, и минимумом, равным 6 757,840, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.142% увеличение стоимости.