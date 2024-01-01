История обменного курса белорусский рубль–южно-корейские воны

Обменный курс белорусский рубль/южно-корейские воны сейчас составляет 424,207, отражая изменение в размере 0.499% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.722% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 424,235, и минимумом, равным 419,448, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.415% увеличение стоимости.