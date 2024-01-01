История обменного курса белорусский рубль–коморские франки

Обменный курс белорусский рубль/коморские франки сейчас составляет 138,174, отражая изменение в размере 0.458% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.183% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/коморские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 138,464, и минимумом, равным 137,480, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.324% уменьшение стоимости.