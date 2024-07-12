История обменного курса белорусский рубль–киргизские сомы

Обменный курс белорусский рубль/киргизские сомы сейчас составляет 26,177, отражая изменение в размере 0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.481% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/киргизские сомы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 26,347, и минимумом, равным 26,127, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.652% уменьшение стоимости.