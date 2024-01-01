История обменного курса белорусский рубль–японские иены

Обменный курс белорусский рубль/японские иены сейчас составляет 48,126, отражая изменение в размере 0.706% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.209% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/японские иены колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 48,715, и минимумом, равным 47,606, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.577% уменьшение стоимости.