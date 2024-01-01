История обменного курса белорусский рубль–иорданские динары

Обменный курс белорусский рубль/иорданские динары сейчас составляет 0,217, отражая изменение в размере 0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.009% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/иорданские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,217, и минимумом, равным 0,216, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.158% увеличение стоимости.