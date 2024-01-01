История обменного курса белорусский рубль–ямайские доллары

Обменный курс белорусский рубль/ямайские доллары сейчас составляет 47,729, отражая изменение в размере -0.105% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.315% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/ямайские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 47,893, и минимумом, равным 47,710, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.250% уменьшение стоимости.