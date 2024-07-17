История обменного курса белорусский рубль–исландские кроны

Обменный курс белорусский рубль/исландские кроны сейчас составляет 42,003, отражая изменение в размере 0.474% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/исландские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 42,011, и минимумом, равным 41,722, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.386% уменьшение стоимости.