История обменного курса белорусский рубль–индийские рупии

Обменный курс белорусский рубль/индийские рупии сейчас составляет 25,575, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.149% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/индийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 25,594, и минимумом, равным 25,492, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.141% увеличение стоимости.