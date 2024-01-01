История обменного курса белорусский рубль–индонезийские рупии

Обменный курс белорусский рубль/индонезийские рупии сейчас составляет 4 950,840, отражая изменение в размере 0.205% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.292% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4 956,210, и минимумом, равным 4 922,200, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.316% уменьшение стоимости.