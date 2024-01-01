История обменного курса белорусский рубль–венгерские форинты

Обменный курс белорусский рубль/венгерские форинты сейчас составляет 109,780, отражая изменение в размере 0.444% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.912% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/венгерские форинты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 110,844, и минимумом, равным 109,009, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.441% уменьшение стоимости.