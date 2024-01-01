История обменного курса белорусский рубль–хорватские куны

Обменный курс белорусский рубль/хорватские куны сейчас составляет 2,147, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/хорватские куны колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,147, и минимумом, равным 2,143, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.143% увеличение стоимости.