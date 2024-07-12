История обменного курса белорусский рубль–гватемальские кетсали

Обменный курс белорусский рубль/гватемальские кетсали сейчас составляет 2,372, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.076% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,374, и минимумом, равным 2,369, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.147% уменьшение стоимости.