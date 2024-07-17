История обменного курса белорусский рубль–гвинейские франки

Обменный курс белорусский рубль/гвинейские франки сейчас составляет 2 634,670, отражая изменение в размере 0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.179% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/гвинейские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2 634,670, и минимумом, равным 2 618,410, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.544% увеличение стоимости.