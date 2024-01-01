История обменного курса белорусский рубль–ганские седи

Обменный курс белорусский рубль/ганские седи сейчас составляет 4,514, отражая изменение в размере 0.154% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.357% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 4,514, и минимумом, равным 4,490, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.143% увеличение стоимости.