История обменного курса белорусский рубль–грузинские лари

Обменный курс белорусский рубль/грузинские лари сейчас составляет 0,824, отражая изменение в размере 0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.203% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/грузинские лари колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,834, и минимумом, равным 0,823, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.367% уменьшение стоимости.