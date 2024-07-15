История обменного курса белорусский рубль–фиджийские доллары

Обменный курс белорусский рубль/фиджийские доллары сейчас составляет 0,689, отражая изменение в размере -0.049% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.153% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,691, и минимумом, равным 0,683, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.760% увеличение стоимости.