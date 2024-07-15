История обменного курса белорусский рубль–египетские фунты

Обменный курс белорусский рубль/египетские фунты сейчас составляет 14,754, отражая изменение в размере 0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.518% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 14,762, и минимумом, равным 14,634, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.241% увеличение стоимости.