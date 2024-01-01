История обменного курса белорусский рубль–алжирские динары

Обменный курс белорусский рубль/алжирские динары сейчас составляет 41,103, отражая изменение в размере 0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.175% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/алжирские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 41,114, и минимумом, равным 40,920, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.217% уменьшение стоимости.