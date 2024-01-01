История обменного курса белорусский рубль–доминиканские песо

Обменный курс белорусский рубль/доминиканские песо сейчас составляет 18,086, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/доминиканские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 18,093, и минимумом, равным 18,042, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.186% уменьшение стоимости.