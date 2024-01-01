История обменного курса белорусский рубль–чешские кроны

Обменный курс белорусский рубль/чешские кроны сейчас составляет 7,094, отражая изменение в размере 0.401% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.592% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/чешские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,143, и минимумом, равным 7,062, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.251% уменьшение стоимости.