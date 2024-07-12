История обменного курса белорусский рубль–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс белорусский рубль/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 31,056, отражая изменение в размере 0.379% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.245% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 31,139, и минимумом, равным 30,935, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.236% уменьшение стоимости.