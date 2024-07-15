История обменного курса белорусский рубль–коста-риканские колоны

Обменный курс белорусский рубль/коста-риканские колоны сейчас составляет 159,960, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.350% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 161,475, и минимумом, равным 159,398, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.882% уменьшение стоимости.