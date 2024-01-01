История обменного курса белорусский рубль–колумбийские песо

Обменный курс белорусский рубль/колумбийские песо сейчас составляет 1 238,130, отражая изменение в размере 1.343% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.839% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 240,160, и минимумом, равным 1 196,840, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.739% увеличение стоимости.