История обменного курса белорусский рубль–чилийские песо

Обменный курс белорусский рубль/чилийские песо сейчас составляет 288,116, отражая изменение в размере 1.979% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 288,509, и минимумом, равным 276,379, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.243% увеличение стоимости.